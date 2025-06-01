"Подход новой администрации изменился": президент Молдовы – о смене посла в США

Президент Молдовы Майя Санду поддержала назначение бывшего вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Владислава Кульминского послом в США, подчеркнув необходимость укрепления отношений с Вашингтоном.

Ее слова цитирует портал NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Санду назвала Кульминского "подходящим кандидатом" на пост посла Молдовы в Вашингтоне.

"Нам необходимо и в дальнейшем развивать хорошие отношения с США. Мы получили огромную поддержку, и мы очень благодарны за многочисленные проекты – это и ремонт школ, детских садов, дорог, даже церквей. Для нас крайне важно укреплять сотрудничество с США", – заявила она.

Молдавский президент одновременно признала, что "подход новой администрации изменился, и теперь нужно пересмотреть некоторые моменты".

"У меня были встречи с представителями Конгресса – и с демократами, и с республиканцами. Были очень хорошие дискуссии, но есть новые темы на повестке дня, и новый посол должен заняться этим", – констатировала Санду.

30 мая комиссия по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдовы одобрила кандидатуру Владислава Кульминского на пост посла Молдовы в США.

Ранее Кульминский был исполнительным директором Института стратегических инициатив, с августа по ноябрь 2021 года занимал должность вице-премьера по реинтеграции в правительстве Натальи Гаврилицы, а до этого – работал советником Майи Санду.

По информации "ЕвроПравды", Кульминский в последнее время не занимал руководящих должностей в системе власти Молдовы, но продолжал сотрудничество с правительством и был советником премьера Дорина Речана, в частности имел кабинет на "премьерском" этаже Кабмина.

Ранее сообщалось, что примерно треть жителей Молдовы, согласно опросу, никогда не выезжали за пределы страны, а регулярно путешествуют – около 20%.