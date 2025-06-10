У Німеччині вважають, що РФ готується перевірити рішучість НАТО, Україна – етап на шляху

Глава Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія має намір випробувати рішучість НАТО, зокрема, розширюючи своє протистояння із Заходом за межі України.

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Глава Федеральної служби розвідки Німеччини зазначив, що його відомство має чіткі розвідувальні дані, які свідчать про те, що російські посадовці вважають колективні оборонні зобов’язання, закріплені в договорі НАТО, такими, що вже не мають практичної сили.

"Ми майже впевнені – і маємо розвіддані, що це підтверджують – що Україна є лише етапом на шляху Росії на Захід", – сказав Каль.

Водночас він наголосив – це не означає, що Німеччина очікує руху російських танкових армій на Захід.

"Але ми бачимо, що обіцянка колективної оборони НАТО буде перевірена на міцність", – зауважив Каль.

Не розкриваючи деталей щодо джерел розвідки, Каль зазначив, що російські посадовці передбачають конфронтації, які не дотягують до повномасштабної війни, але можуть перевірити, чи справді США виконають свої зобов’язання щодо взаємодопомоги відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору.

"Їм не потрібно направляти танкові армії для цього. Достатньо відправити "зелених чоловічків" до Естонії, щоб "захистити" нібито пригнічену російську меншину", – заявив він, маючи на увазі російську окупацію Криму у 2014 році.

Каль також зазначив, що його контакти з американськими колегами переконали його в тому, що вони серйозно ставляться до російської загрози.

"Вони сприймають це так само серйозно, як і ми. І слава богу", – додав він.

Як повідомлялося, комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати військову силу проти держав НАТО протягом п'яти років.

Читайте інтервʼю редактора "Європейської правди" з єврокомісаром Кубілюсом: Мир в Україні наблизить напад Росії на ЄС, є лише один спосіб її стримати.