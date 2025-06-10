В Германии считают, что РФ готовится проверить решимость НАТО, Украина – этап на пути

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия намерена испытать решимость НАТО, в частности расширяя свое противостояние с Западом за пределы Украины.

Его слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Глава Федеральной разведывательной службы Германии отметил, что его ведомство располагает четкими разведывательными данными, свидетельствующими о том, что российские чиновники считают коллективные оборонные обязательства, закрепленные в договоре НАТО, такими, которые уже не имеют практической силы.

"Мы почти уверены – и имеем разведданные, которые это подтверждают, – что Украина является лишь этапом на пути России на Запад", – сказал Каль.

В то же время он подчеркнул: это не означает, что Германия ожидает движения российских танковых армий на Запад.

"Но мы видим, что обещание коллективной обороны НАТО будет проверено на прочность", – отметил Каль.

Не раскрывая подробностей относительно источников разведки, Каль отметил, что российские чиновники предусматривают конфронтации, которые не дотягивают до полномасштабной войны, но могут проверить, действительно ли США выполнят свои обязательства по взаимопомощи в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора.

"Им не нужно направлять танковые армии для этого. Достаточно отправить "зеленых человечков" в Эстонию, чтобы "защитить" якобы угнетенное русское меньшинство", – заявил он, имея в виду российскую оккупацию Крыма в 2014 году.

Каль также отметил, что его контакты с американскими коллегами убедили его в том, что они серьезно относятся к российской угрозе.

"Они воспринимают это так же серьезно, как и мы. И слава богу", – добавил он.

Как сообщалось, комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия наращивает свой военный потенциал и будет готова применить военную силу против государств НАТО в течение пяти лет.

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