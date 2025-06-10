Новий президент Румунії вперше їде до Молдови

Новий прозахідний президент Румунії Нікушор Дан вирушає з офіційним візитом до Молдови, першим за час його каденції.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У вівторок 10 червня Нікушор Дан перебуватиме з візитом у Кишиневі. Згідно з оголошеною програмою, о 13:40 запланована його зустріч з президенткою Молдови Маєю Санду.

Після церемоніального прийому президенти будуть мати зустріч віч-на-віч та у присутності делегацій. Після 15:00 запланований підхід до преси.

Також у рамках програми Дан зустрінеться зі спікером парламенту Ігорем Гросу та прем’єром Доріном Речаном. Крім того, запланували його зустріч з талановитими учнями з Молдови, що їздять на олімпіади (нагадаємо, Нікушор Дан у роки навчання в старшій школі двічі ставав золотим медалістом всесвітньої математичної олімпіади для молоді).

Увечері усі топ-посадовці візьмуть участь у дискусії "Спільне європейське майбутнє Румунії та Республіки Молдова".

Нікушор Дан офіційно вступив на посаду президента 26 травня, а перший свій закордонний візит здійснив до Вільнюса – на саміт країн "Бухарестської девʼятки" та Північної Європи.

Румунія, як відомо, є одним з найбільших прихильників вступу Молдови до Євросоюзу.

Нагадаємо, Молдова може випередити Україну у процесі вступу до ЄС та почати переговори окремо через блокування Угорщиною таких кроків для України. Проте у ЄС ще сподіваються переконати Орбана найближчими тижнями, а одночасно готують "план Б".

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