Новый президент Румынии впервые едет в Молдову

Новый прозападный президент Румынии Никушор Дан отправляется с официальным визитом в Молдову, первым за время его каденции.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 10 июня, Никушор Дан будет с визитом в Кишиневе. Согласно объявленной программе, в 13:40 запланирована его встреча с президентом Молдовы Майей Санду.

После церемониального приема президенты проведут встречу один на один и в присутствии делегаций. После 15:00 запланирован подход к прессе.

Также в рамках программы Дан встретится со спикером парламента Игорем Гросу и премьером Дорином Речаном. Кроме того, запланирована его встреча с талантливыми учениками из Молдовы, которые ездят на олимпиады (напомним, Никушор Дан в годы учебы в старшей школе дважды становился золотым медалистом всемирной математической олимпиады для молодежи).

Вечером все топ-чиновники примут участие в дискуссии "Общее европейское будущее Румынии и Республики Молдова".

Никушор Дан официально вступил в должность президента 26 мая, а свой первый зарубежный визит совершил в Вильнюс – на саммит стран "Бухарестской девятки" и Северной Европы.

Румыния, как известно, является одним из наибольших сторонников вступления Молдовы в Евросоюз.

Напомним, Молдова может опередить Украину в процессе вступления в ЕС и начать переговоры отдельно из-за блокирования Венгрией таких шагов для Украины. Однако в ЕС еще надеются убедить Орбана в ближайшие недели, а одновременно готовят "план Б".

Читайте подробно, как в Брюсселе хотят обойти вето Орбана на вступление Украины в ЕС и какие угрозы несет этот план.