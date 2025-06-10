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Єврокомісія у вівторок презентує 18-й пакет санкцій проти Росії

Новини — Вівторок, 10 червня 2025, 11:46 — Марія Ємець

Єврокомісія у вівторок має презентувати новий пакет санкційних обмежень проти Росії, що включає, зокрема, зниження "стелі ціни" на російську нафту.

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Джозвяк повідомив, що 10 червня Єврокомісія презентує країнам-членам новий, 18-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України.

Ключовою пропозицією у ньому буде зниження "граничної ціни" на російську нафту з 60 доларів за барель до 45. До такого кроку давно закликали держави Балтії та Північної Європи. 

Нагадаємо, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України, та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України, а також персональні санкції за гібридну дестабілізаційну діяльність РФ проти країн ЄС і партнерів. 

Президент Литви Гітанас Науседа назвав 17-й пакет занадто слабким та закликав передбачити жорсткіші заходи у наступному. 

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Єврокомісія санкції Війна з РФ
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