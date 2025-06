Єврокомісія у вівторок презентує 18-й пакет санкцій проти Росії

Єврокомісія у вівторок має презентувати новий пакет санкційних обмежень проти Росії, що включає, зокрема, зниження "стелі ціни" на російську нафту.

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Джозвяк повідомив, що 10 червня Єврокомісія презентує країнам-членам новий, 18-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України.

Ключовою пропозицією у ньому буде зниження "граничної ціни" на російську нафту з 60 доларів за барель до 45. До такого кроку давно закликали держави Балтії та Північної Європи.

