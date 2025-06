Еврокомиссия во вторник представит 18-й пакет санкций против России

Еврокомиссия во вторник должна представить новый пакет санкционных ограничений против России, включающий, в частности, снижение "потолка цены" на российскую нефть.

Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Джозвяк написал, что 10 июня Еврокомиссия представит странам-членам новый, 18-й пакет санкций против России за войну против Украины.

Ключевым предложением в нем будет снижение "предельной цены" на российскую нефть с 60 долларов за баррель до 45. К такому шагу давно призывали государства Балтии и Северной Европы.

