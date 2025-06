Британія випробувала підводний дрон для захисту кабелів

Лабораторія оборонної науки і технологій (Dstl) Міністерства оборони Британії випробувала підводний безпілотник, мета якого – запобігти пошкодженню кабелів та трубопроводів від противників країни.

Про це йдеться у пресрелізі британського уряду, пише "Європейська правда".

Dstl додала до дрона системи, які дозволяють йому виявляти боєприпаси, що не вибухнули, і дистанційно розміщувати вибухівку для їхньої безпечної нейтралізації.

Зазначається, що ця система з датчиками та камерами надасть операторам дрона можливість у режимі реального часу ефективно справлятися з підводними небезпеками.

