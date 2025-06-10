Британія випробувала підводний дрон для захисту кабелів

Лабораторія оборонної науки і технологій (Dstl) Міністерства оборони Британії випробувала підводний безпілотник, мета якого – запобігти пошкодженню кабелів та трубопроводів від противників країни.

Про це йдеться у пресрелізі британського уряду, пише "Європейська правда".

Dstl додала до дрона системи, які дозволяють йому виявляти боєприпаси, що не вибухнули, і дистанційно розміщувати вибухівку для їхньої безпечної нейтралізації.

Зазначається, що ця система з датчиками та камерами надасть операторам дрона можливість у режимі реального часу ефективно справлятися з підводними небезпеками.

A commercially available underwater robot adapted by @Dstlmod could soon help the @RoyalNavy protect sailors and vital undersea cables



A number of systems enable operators to remotely detect unexploded ordinance and place explosive charges to safely deal with underwater hazards. pic.twitter.com/MRnAJKh6iQ – Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 9, 2025

Робот може працювати на глибині, більшій за ту, яку можуть досягати дайвери, і він також може безпечно працювати там набагато довше.

Крім цього, дрон можна запускати з корабля або берегової лінії. Також ним можна керувати дистанційно, надсилаючи операторам відео та зображення гідролокатора.

Окрім цього, підводний безпілотник також можна використовувати декілька разів, що забезпечує краще співвідношення ціни та якості на додаток до економічної вигоди від партнерства з британською промисловістю.

Окрім декількох регіонів у Британії, цей дрон уже пройшов випробування й у водах Норвегії.

Фото: Міноборони Британії

Наприкінці грудня британські військові вперше успішно випробували радіочастотну зброю спрямованої енергії (RFDEW), яка здатна виявляти, відстежувати та вражати цілу низку загроз на суходолі, в повітрі та на морі.

Нещодавно Велика Британія випробувала нову електронну зброю, яка здатна "спалювати" ворожі безпілотники чи виводити їх з ладу за допомогою високопотужних радіохвиль.

У травні ЗМІ писали, що Британія та Німеччина спільно розроблять нову зброю "глибокого високоточного ураження" з дальністю понад 2 тисячі кілометрів.