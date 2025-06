Британия испытала подводный дрон для защиты кабелей

Лаборатория оборонной науки и технологий (Dstl) Министерства обороны Великобритании испытала подводный беспилотник, цель которого – предотвратить повреждение кабелей и трубопроводов противниками страны.

Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства, пишет "Европейская правда".

Dstl добавила к дрону системы, которые позволяют ему выявлять неразорвавшиеся боеприпасы и дистанционно размещать взрывчатку для их безопасной нейтрализации.

Отмечается, что эта система с датчиками и камерами предоставит операторам дрона возможность в режиме реального времени справляться с подводными опасностями эффективным способом.

A commercially available underwater robot adapted by @Dstlmod could soon help the @RoyalNavy protect sailors and vital undersea cables



A number of systems enable operators to remotely detect unexploded ordinance and place explosive charges to safely deal with underwater hazards. pic.twitter.com/MRnAJKh6iQ