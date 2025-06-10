В Германии говорят, что количество правых экстремистов в рядах "АдГ" выросло на 77%

В ежегодном отчете внутренней разведки Германии говорится о том, что ультраправая партия страны "Альтернатива для Германии" ("АдГ") скрывает все большее количество правых экстремистов.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на отчет, передает "Европейская правда".

Количество экстремистов в рядах ультраправой "АдГ" в прошлом году выросло на 77% – до 20 тысяч человек – параллельно с увеличением членства в партии и ее смещением вправо.

В прошлом месяце внутренняя разведка страны классифицировала партию как "экстремистскую" на основе экспертного отчета объемом 1100 страниц, что позволяет усилить надзор за деятельностью "АдГ". В то же время партия оспаривает это решение в суде.

В отчете отмечается, что в партийных заявлениях часто присутствуют "ксенофобские" и "антиисламские" настроения, а мигрантов из преимущественно мусульманских стран обвиняют в культурной несовместимости и склонности к преступному поведению.

Также в отчете говорится, что руководители "АдГ" часто делали заявления, которые можно расценить как "нападки на конституционный строй", особенно во время избирательных кампаний в восточной Германии.

Количество преступлений, как пишут в отчете, совершенных по мотивам правого экстремизма в Германии, выросло на 47,4% в прошлом году. В частности, было зафиксировано шесть покушений на убийство (в 2023 году – четыре) и 23 случая поджогов (в 2023 году – 16).

Отметим, канцлер Фридрих Мерц скептичен относительно запрета ультраправой "Альтернативы для Германии".

Инициировать процедуру могли бы либо федеральное правительство, либо Бундестаг, либо Бундесрат через обращение в Федеральный конституционный суд.

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