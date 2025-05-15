Мерц скептичний щодо заборони ультраправої "Альтернативи для Німеччини"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив застереження щодо можливої ​​заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це він сказав в інтерв’ю Die Zeit, пише "Європейська правда".

Протягом декількох місяців міжфракційна група працює над законопроєктом про заборону партії "Альтернатива для Німеччини". Одночасно тисячі людей регулярно виходять на демонстрації проти ультраправої партії. Однак Мерц скептично ставиться до процедури заборони "АдН".

"Я завжди внутрішньо противився тому, щоб з центру Бундестагу проводити процедуру заборони. Це занадто нагадує мені усунення політичних конкурентів", – заявив він в інтерв'ю.

За словами Мерца, для заборони партії має бути доведена її "агресивна боротьба" проти ліберально-демократичного ладу. Обов'язок доведення, як правило, лежить на державі, а це, за його словами, вимагає часу.

Мерц розкритикував ставлення попереднього уряду до звіту Федерального відомства з охорони конституції про партію "Альтернатива для Німеччини". Він заявив, що "незадоволений перебігом цієї процедури". "Попередній уряд без об'єктивної перевірки представив звіт, який одночасно класифіковано як таємний", – сказав Мерц.

"Я не знайомий зі змістом цього звіту і, чесно кажучи, не хочу знайомитися, доки Міністерство внутрішніх справ не зробить його оцінку. Це займе кілька тижнів і місяців", – додав Мерц.

Заклики до заборони партії посилилися після того, як на початку травня Федеральний офіс з охорони конституції почав класифікувати "АдН" як "підтверджену правоекстремістську" організацію.

Нова класифікація дозволила розширити повноваження з нагляду.

Однак згодом відомство призупинило класифікацію, поки "АдН" продовжує судовий процес.

Детальніше читайте у статті: Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію.