Стрельба в школе в Австрии: власти подтвердили гибель девяти человек

В результате стрельбы, которая произошла во вторник в одной из школ австрийского города Грац, погибли девять человек, в том числе сам стрелок.

Об этом заявила мэр города Эльке Кар, которую цитирует Der Standard, сообщает "Европейская правда".

Как указано, кроме стрелка среди погибших – семь учеников и один взрослый.

Кар назвала стрельбу в школе "ужасной трагедией".

Район вокруг школы, где произошла стрельба, был оцеплен, общественный транспорт – перенаправлен. Все улицы вокруг школы охранялись вооруженными полицейскими.

Жителей призвали избегать района вокруг учебного заведения и следовать указаниям сил безопасности на месте происшествия.

В конце мая в Берлине 13-летний подросток ударил одноклассника ножом на территории школы. Следователи исключили мотив, связанный с ксенофобией или религией, поскольку оба ребенка являются гражданами Германии.

Перед тем в Тампере в Финляндии сообщали о нападении в школе на трех 15-летних учениц, которое совершил 16-летний ученик.