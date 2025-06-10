Стрілянина у школі в Австрії: поліція розповіла деталі про нападника

Підозрюваним у стрілянині у школі міста Грац на південному сході Австрії є 21-річний хлопець, який, за попередніми даними, покінчив життя самогубством на місці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard, сказали в австрійській поліції.

Правоохоронці встановили, що стрілянину, ймовірно, скоїв 21-річний австрієць з околиць Граца, який раніше не притягався до відповідальності.

Також попередньо відомо, що хлопець мав дозвіл на зберігання довгоствольної зброї та пістолета. На місці злочину були вилучені дві одиниці вогнепальної зброї – імовірно, вони належали стрільцеві.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер на пресконференції окремо уточнив, що стрілець, судячи з усього, діяв сам і, за попередніми даними, скоїв самогубство у школі.

Він також наголосив, що обставини стрілянини будуть розслідуватись, реагуючи на повідомлення ЗМІ про ймовірне цькування нападника у школі, де стався інцидент.

Нагадаємо, стрілянина сталась уранці 10 червня в навчальному закладі на вулиці Драєршюценгассе міста Грац, що на південному сході Австрії.

Згідно з останніми офіційними даними, внаслідок стрілянини в місті Грац загинули 10 людей – окрім нападника, це шестеро дівчат і троє хлопців, ще 12 людей зазнали поранень.

В Австрії оголосили триденну жалобу у звʼязку зі стріляниною.