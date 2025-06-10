В Австрії оголосили триденну жалобу після смертельної стрілянини у школі

Канцлер Австрії Крістіан Штокер оголосив загальнонаціональну триденну жалобу після стрілянини у школі міста Грац, у якій загинули щонайменше 10 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

На пресконференції у вівторок Штокер висловив співчуття родичам загиблих та постраждалим унаслідок стрілянини у Граці.

"Сьогодні – темний день в історії нашої країни. Стрілянина – це національна трагедія, яка глибоко нас вразила", – сказав австрійський канцлер.

Він подякував усім службам, які брали участь у реагуванні на стрілянину, і заявив про триденну жалобу в Австрії, яка почнеться 11 червня після загальнонаціональної хвилини мовчання вранці.

Інцидент стався вранці 10 червня в навчальному закладі на вулиці Драєршюценгассе міста Грац, що на південному сході Австрії.

За даними місцевих ЗМІ, підозрюваний у стрілянині – колишній учень, який відкрив вогонь по учнях двох класів. Один із цих двох класів, імовірно, був колишнім класом 22-річного хлопця.

Підозрюваний мав при собі два види зброї – пістолет і рушницю.

Згідно з останніми офіційними даними, внаслідок стрілянини в місті Грац загинули 10 людей.