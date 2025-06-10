Стрельба в школе в Австрии: полиция рассказала детали о нападавшем

Подозреваемым в стрельбе в школе города Грац на юго-востоке Австрии является 21-летний парень, который, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством на месте.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard, сказали в австрийской полиции.

Правоохранители установили, что стрельбу, вероятно, совершил 21-летний австриец из окрестностей Граца, который ранее не привлекался к ответственности.

Также предварительно известно, что парень имел разрешение на хранение длинноствольного оружия и пистолета. На месте преступления были изъяты две единицы огнестрельного оружия – предположительно, они принадлежали стрелку.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер на пресс-конференции отдельно уточнил, что стрелок, судя по всему, действовал самостоятельно и, по предварительным данным, совершил самоубийство в школе.

Он также отметил, что обстоятельства стрельбы будут расследоваться, реагируя на сообщения СМИ о вероятной травле нападавшего в школе, где произошел инцидент.

Напомним, стрельба произошла утром 10 июня в учебном заведении на улице Драершюценгассе города Грац, что на юго-востоке Австрии.

По последним официальным данным, в результате стрельбы в городе Грац погибли 10 человек – кроме нападавшего, это шесть девочек и трое мальчиков, еще 12 человек получили ранения.

В Австрии объявили трехдневный траур в связи со стрельбой.