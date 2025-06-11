В уряді Іспанії побідкались через проблеми, які створює надмірний туризм

В уряді Іспанії заявили, що більше не можуть ігнорувати проблеми, які для жителів країни створює надмірний туризм.

Про це в інтерв’ю AP сказав міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо, повідомляє "Європейська правда".

За прогнозами, цьогоріч Іспанія може прийняти до 100 мільйонів туристів, а минулого року країну відвідали рекордні 94 мільйони.

Туризм є ключовим сектором іспанської економіки, яка торік зростала найшвидше за всі великі розвинені економіки – на 3,2%, а цьогоріч, за прогнозами Банку Іспанії, зростатиме на 2,4%, що значно випереджає середній показник по єврозоні в 0,9%.

"Важливо розуміти, що ці рекордні показники у сфері туризму також створюють проблеми. І ми повинні розв'язувати ці проблеми й для нашого власного населення", – зазначив Куерпо.

За його словами, рекордна кількість туристів ілюструє "привабливість нашої країни, але також і виклик, який стоїть перед нами з погляду роботи з туристами та забезпечення хорошого досвіду для них, але водночас уникнення завищення цін на наші власні послуги та наше власне житло".

Банк Іспанії нещодавно заявив, що в країні дефіцит житла становить 450 тисяч будинків.

Як зазначив Куерпо, будівництво більшої кількості державного житла має вирішальне значення для розв'язання цієї проблеми. Іспанія має менший фонд державного житла, ніж багато інших великих країн Європейського Союзу.

"Це ключовий виклик на цей термін", – сказав міністр про житлову проблему в Іспанії.

Щодо того, як виникли нинішні проблеми з житлом в Іспанії, міністр сказав, що певну роль зіграло різке падіння будівництва в Іспанії після фінансової кризи 2008 року. Також зіграло свою роль зростання населення внаслідок імміграції та тиск з боку збільшення кількості туристів.

Хоча будівництво більшої кількості житла є ключовим, Куерпо виступив за комплексний підхід, включаючи регулювання іспанського ринку житла та платформ короткострокової оренди.

Іспанія намагається знайти баланс між підтриманням туризму як двигуна економіки та розв'язанням проблеми високої вартості житла, оскільки власники нерухомості віддають перевагу більш прибутковій оренді для туристів.

Нещодавно стало відомо, що уряд Іспанії просить парламент підтримати запровадження нового податку на додану вартість у розмірі 21% на короткострокову оренду туристичного житла, аби стримати наплив відвідувачів на тлі труднощів на ринку житла.