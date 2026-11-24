У Великій Британії заарештували двох чоловіків за підозрою у крадіжці зі зломом та незаконному проникненні на територію після інциденту з проникненням у заміську резиденцію британського принца Вільяма та його дружини Кейт.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані британської поліції, пише "Європейська правда".

Поліція графства Норфолк зазначила, що у понеділок ввечері до них надійшов виклик після повідомлення про підозрілу активність на території маєтку Вільяма і Кейт у Сандрінгемі. На той момент у маєтку нікого не було, додала поліція.

Таблоїд The Sun першим повідомив, що поліція розслідує проникнення в Анмер-Холл – будинок із 10 спальнями, який покійна королева Єлизавета подарувала Вільяму та Кейт на весілля у 2011 році.

Вони використовують цю заміську резиденцію для відпусток та коротких відпочинків, оскільки їхній основний маєток розташований на території Віндзорського замку на захід від Лондона.

Речник Вільяма заявив, що вони не коментують питання безпеки.

Ця новина з’явилася під час візиту Вільяма до прем’єр-міністра Енді Бернема в його офіс.

Хоча члени британської королівської родини часто спілкуються з політичними лідерами та урядовими міністрами під час офіційних заходів, візити на Даунінг-стріт відбуваються рідше.

Нагадаємо, наприкінці жовтня поліція Шотландії розпочала розслідування обставин перебування колишнього принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора разом із засудженим американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном та його спільницею Гіслейн Максвелл у королівській резиденції Балморал.

Варто зазначити, що у жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках з Епштейном.