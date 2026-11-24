Словацький парламент після кількамісячних дебатів у вівторок проголосував за рішення, яке скасовує можливість для громадян, що проживають за кордоном, голосувати на виборах поштою.

Про це повідомляє Aktuality.sk, пише "Європейська правда".

Пропозицію було схвалено після двох провальних голосувань та спроб опозиції зірвати процес – опозиційні партії переконані, що скасування голосування поштою є спробою підірвати їхні шанси на виборах наступного року.

Натомість керівна коаліція обґрунтувала це рішення необхідністю захисту таємниці голосування.

Пропозицію схвалили 79 голосами "за" зі 150.

Згідно з цією зміною, виборці, які проживають за межами Словаччини, зможуть голосувати в посольствах і консульствах, але не поштою.

Опозиція, яка на останніх виборах 2023 року показала значно кращі результати серед словаків, що проживають за кордоном, ніж керівні партії, заявила, що ця зміна має політичне підґрунтя, і що вона оскаржуватиме її в Конституційному суді.

"Це зґвалтування демократії. Вони бояться, що виборці виставлять їм рахунок на виборах у вересні", – заявив після голосування Міхал Шімечка, лідер найбільшої опозиційної партії "Прогресивна Словаччина".

Згідно з останніми опитуваннями, коаліція опозиційних партій "Прогресивна Словаччина" та "Демократи" випереджає партію словацького прем'єра Роберта Фіцо Smer майже на 7 процентних пунктів.

17 листопада тисячі людей у Словаччині вийшли на вулиці в річницю початку Оксамитової революції 1989 року, щоб висловити протест проти уряду проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Уряд Фіцо розлютив опозицію, відправивши міністра закордонних справ Юрая Бланара до Росії для переговорів про відновлення економічного співробітництва та інших зв’язків між двома країнами – вперше з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.