Спікер Сейму Литви: проблеми з GPS лишатимуться, поки РФ не закінчить війну в Україні

Спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що перешкоди GPS-сигналів, з якими останнім часом стикаються літаки і судна в Клайпедському порту, триватимуть, поки Росія не закінчить розв'язану проти України війну.

Заяву спікера литовського Сейму наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Скверняліс, перебої у роботі GPS пов'язані зі спробою Росії захистити Калінінградську область від можливих атак з повітря.

За словами спікера, "захисна зона виходить за межі Калінінградської області, і ця загроза… поширюється і на нашу територію".

"Це пов'язано виключно з військовими діями, і поки Росія буде воювати, у нас буде ця проблема", – сказав він.

Як повідомляли раніше, у Збройних силах Литви заявили, що блокування GPS-сигналів і порушення системи управління уздовж литовського узбережжя призводять до аварій або втрати контролю над дронами.

Естонія раніше говорила, що перешкоджання сигналам GPS є порушенням міжнародного права з боку РФ.

Тим часом у Фінляндії працюють над пристроєм для протидії перешкодам GPS.