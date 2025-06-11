Спикер Сейма Литвы: проблемы с GPS будут оставаться, пока РФ не закончит войну в Украине

Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что помехи GPS-сигналов, с которыми в последнее время сталкиваются самолеты и суда в Клайпедском порту, будут продолжаться, пока Россия не закончит развязанную против Украины войну.

Заявление спикера литовского Сейма приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сквернялис, перебои в работе GPS связаны с попыткой России защитить Калининградскую область от возможных атак с воздуха.

По словам спикера, "защитная зона выходит за пределы Калининградской области, и эта угроза... распространяется и на нашу территорию".

"Это связано исключительно с военными действиями, и пока Россия будет воевать, у нас будет эта проблема", – сказал он.

Как сообщали ранее, в Вооруженных силах Литвы заявили, что блокирование GPS-сигналов и нарушение системы управления вдоль литовского побережья приводят к авариям или потере контроля над дронами.

Эстония ранее говорила, что препятствование сигналам GPS является нарушением международного права со стороны РФ.

Тем временем в Финляндии работают над устройством для противодействия помехам GPS.