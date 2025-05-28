У Німеччині висунули звинувачення трьом ймовірним агентам РФ, яким могли замовити вбивство

У Німеччині висунули звинувачення трьом підозрюваним у роботі на російські спецслужби, які, за даними слідства, шпигували за ветераном, що воював у силах оборони України.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинуваченням громадянам Росії, України та Вірменії, яких вважають агентами російського ГРУ.

Їх підозрюють зокрема у стеженні за колишнім бійцем Сил оборони України, що проживає у Німеччині – ймовірно, з метою підготовки вбивства. Громадянство ветерана, що захищав Україну на початку повномасштабної війни, не розкривають.

За даними слідства, громадянин Вірменії отримав доручення стежити за ним у травні 2024 року, після чого завербував спільників – росіянина і українця.

На 19 червня вони планували виманити свою "ціль" у кафе у Франкфурті, щоб більше дізнатися про нього. Проте чоловік запідозрив проблеми і завчасно звернувся у поліцію, після чого трійцю ідентифікували і затримали.

Федеральна прокуратура підозрює, що діяльність агентів мала на меті підготувати грунт для подальшої шпигунської діяльності у Німеччині, а ветерана ймовірно планували вбити.

Нагадаємо, у Баварії почався судовий розгляд справи трьох осіб, яких вважають завербованими РФ агентами для підготовки диверсій у Німеччині.

Раніше у травні німецькі ЗМІ повідомили про арешти у Німеччині та Швейцарії осіб, що нібито мали за дорученням російських спецслужб відправити посилки з вибуховими пристроями. Підозрювані є українцями.