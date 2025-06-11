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Екоактивісти видерлись на вежу центрального вокзалу Гельсінкі та вивісили банер

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Новини — Середа, 11 червня 2025, 12:51 — Марія Ємець

Активісти Greenpeace вранці 11 червня залізли на вежу залізничного вокзалу у столиці Фінляндії Гельсінкі та на кілька годин вивісили там свій банер з гаслом "Час чинити спротив".

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Близько 8 ранку у середу п’ятеро активістів скористалися конструкціями, встановленими довкола годинникової вежі вокзалу Гельсінкі для реставраційних робіт, і таким чином дісталися до її верхньої частини. 

 
Saara Hirvonen / Yle

Поліція прибула о 9:30, але не втручалася. О 10 ранку активісти самостійно зняли банер і спустилися вниз. 

Компанія, відповідальна за реставраційні роботи, не давала активістам дозволу на таке втручання, але там повідомили, що не мають до них претензій. З цієї причини поліція не відкриває ніякого провадження. 

Активісти заявили, що таким чином хотіли привернути увагу до урядових рішень, які вважають неправильними і необґрунтованими – у тому числі в питанні заготівлі деревини, що є для Фінляндії вкрай важливою галуззю промисловості. 

Нагадаємо, у Шотландії екоактивісти створили на піску портрет Трампа біля його гольф-курорту.

Чотирьох активістів руху Just Stop Oil ("Просто зупиніть нафту"), які хотіли приклеїти себе до злітної смуги аеропорту Манчестера улітку 2024 року, засудили до тюремних строків.

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