Екоактивісти видерлись на вежу центрального вокзалу Гельсінкі та вивісили банер

Активісти Greenpeace вранці 11 червня залізли на вежу залізничного вокзалу у столиці Фінляндії Гельсінкі та на кілька годин вивісили там свій банер з гаслом "Час чинити спротив".

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Близько 8 ранку у середу п’ятеро активістів скористалися конструкціями, встановленими довкола годинникової вежі вокзалу Гельсінкі для реставраційних робіт, і таким чином дісталися до її верхньої частини.

Saara Hirvonen / Yle

Поліція прибула о 9:30, але не втручалася. О 10 ранку активісти самостійно зняли банер і спустилися вниз.

Компанія, відповідальна за реставраційні роботи, не давала активістам дозволу на таке втручання, але там повідомили, що не мають до них претензій. З цієї причини поліція не відкриває ніякого провадження.

Активісти заявили, що таким чином хотіли привернути увагу до урядових рішень, які вважають неправильними і необґрунтованими – у тому числі в питанні заготівлі деревини, що є для Фінляндії вкрай важливою галуззю промисловості.

Нагадаємо, у Шотландії екоактивісти створили на піску портрет Трампа біля його гольф-курорту.

Чотирьох активістів руху Just Stop Oil ("Просто зупиніть нафту"), які хотіли приклеїти себе до злітної смуги аеропорту Манчестера улітку 2024 року, засудили до тюремних строків.