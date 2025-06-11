Экоактивисты забрались на башню вокзала Хельсинки и вывесили баннер

Активисты Greenpeace утром 11 июня залезли на башню железнодорожного вокзала в столице Финляндии Хельсинки и на несколько часов вывесили там свой баннер с лозунгом "Пора сопротивляться".

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Около 8 утра в среду пятеро активистов воспользовались конструкциями, установленными вокруг часовой башни вокзала Хельсинки для реставрационных работ, и таким образом добрались до ее верхней части.

Saara Hirvonen / Yle

Полиция прибыла в 9:30, но не вмешивалась. В 10 утра активисты самостоятельно сняли баннер и спустились вниз.

Компания, ответственная за реставрационные работы, не давала активистам разрешения на такое вмешательство, но там сообщили, что не имеют к ним претензий. По этой причине полиция не открывает никакого производства.

Активисты заявили, что таким образом хотели привлечь внимание к правительственным решениям, которые считают неправильными и необоснованными – в том числе в вопросе заготовки древесины, что является для Финляндии крайне важной отраслью промышленности.

Напомним, в Шотландии эко-активисты создали на песке портрет Трампа возле его гольф-курорта.

Четырех активистов движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть"), которые хотели приклеить себя к взлетной полосе аэропорта Манчестера летом 2024 года, приговорили к тюремным срокам.