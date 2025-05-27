У Британії увʼязнили "екоактивістів", які хотіли приклеїти себе до злітної смуги аеропорту

Чотирьох активістів руху Just Stop Oil ("Просто зупиніть нафту"), які хотіли приклеїти себе до злітної смуги аеропорту Манчестера улітку 2024 року, були засуджені до тюремних строків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Чотирьох активістів Just Stop Oil затримали в серпні 2024 року, коли ті прямували до аеропорту з болторізами, шліфувальними машинами, клеєм, піском і листівками.

Вони мали намір зробити дірку в огорожі аеропорту Манчестера, після чого приклеїти себе до злітно-посадкової смуги, аби затримати рух літаків.

Усіх затриманих суд визнав винними у змові з метою умисного створення громадського безладу та присудив від 18 до 30 місяців увʼязнення разом зі штрафом у 2000 фунтів стерлінгів.

За даними поліції Манчестера, одна із засуджених активісток під час затримання сказала, що шкодує через провал протесту.

В останні кілька місяців активісти Just Stop Oil, серед іншого, облили помаранчевою фарбою частину будівлі посольства США в Лондоні і розмалювали могилу британського натураліста Чарльза Дарвіна у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Але в березі кліматична протестна організація заявила, що припиняє свою кампанію прямої дії.