У Брюсселі арештували поліцейського, який під час переслідування вбив 11-річного хлопця

Поліцейський, якого звинувачують у наїзді та вбивстві хлопчика на самокаті під час переслідування в брюссельському парку минулого тижня, поміщений під домашній арешт.

Про це повідомив у середу брюссельський прокурор Жюльєн Мойніл, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

11-річний Фабіан загинув після втечі від поліції на електросамокаті. Поліцейський на патрульній машині почав переслідування, прослідкував за ним до парку Елізабет у Ганшорені, на північний захід від центру міста, і збив його. Поліцейському – більше 20 років, він пропрацював у поліції кілька років.

Місцеві жителі взяли участь у мітингах і маршах, вимагаючи справедливості для Фабіана, і критикували непропорційне переслідування з боку поліції.

Мойніл заявив, що мотивом переслідування з боку поліції було "ніщо інше, як те, що він їхав на самокаті. Не було ні наркотиків, ні агресії".

За словами прокурора, попереднє розслідування показало, що поліцейський в автомобілі почав переслідування, не увімкнувши сирену та проблискові маячки, і в'їхав у парк, який закритий для автомобілів, зі швидкістю понад 40 кілометрів на годину.

Мойніл зазначив, що поки не ясно, чи мав поліцейський право в'їжджати в парк на автомобілі, а також чи хлопчик впав до того, як його збив поліцейський автомобіль, чи після удару.

"Це надзвичайно серйозна трагедія, яка призвела до смерті дитини", – сказав Мойніл, додавши, що є "ознаки серйозного правопорушення".

Поліцейський підозрюється в "злочинному перешкоджанні руху", що призвело до смерті хлопчика – злочин, за який передбачено покарання від 20 до 30 років позбавлення волі. Він поміщений під домашній арешт і електронний нагляд.

Арешт молодого офіцера викликав обурену реакцію профспілок поліції.

Немає ризику втечі або рецидиву, тож "чому вони повинні позбавляти його свободи? Для нас це занадто", сказав Вінсент Уссін, заступник голови профспілки VSOA.

Уссін сказав, що смерть Фабіана є "драматичною" і що "жоден поліцейський не хоче такого". Але він також застеріг від "жертвування" офіцером.

"Робота поліції обмежується, і все більше людей [у поліції] не наваживатимуться нічого робити", – додав він.

Прокурор Мойніл попросив, щоб "трагедія не перетворилася на суд над усією брюссельською поліцією", яка, за його словами, сумлінно захищає громадян у складних обставинах.

Прокурор також розпочав розслідування щодо марки самоката, яким користувався Фабіан, який, за словами Мойніла, є китайським, щоб перевірити, чи відповідає він національному законодавству та законодавству ЄС.

Електросамокати мають обмеження швидкості до 25 кілометрів на годину, але поліція натрапила на пристрої, які можуть розганятися до 90 кілометрів на годину, сказав Мойніл.

Нагадаємо, у квітні тисячі людей вийшли на вулиці в північно-західному німецькому місті Ольденбург у землі Нижня Саксонія та в інших містах, протестуючи проти смертельного поранення поліцейськими темношкірого чоловіка.

А у червні 2023 року Францією прокотилася велика хвиля заворушень після загибелі під час затримання неповнолітнього хлопця іммігрантського походження.