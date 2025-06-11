В Брюсселе арестовали полицейского, который во время преследования убил 11-летнего мальчика

Полицейский, которого обвиняют в наезде и убийстве мальчика на самокате во время преследования в брюссельском парке на прошлой неделе, помещен под домашний арест.

Об этом сообщил в среду брюссельский прокурор Жюльен Мойнил, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

11-летний Фабиан погиб после побега от полиции на электросамокате. Полицейский на патрульной машине начал преследование, проследовал за ним до парка Элизабет в Ганшорене, к северо-западу от центра города, и сбил его. Полицейскому – более 20 лет, он проработал в полиции несколько лет.

Местные жители приняли участие в митингах и маршах, требуя справедливости для Фабиана, и критиковали непропорциональное преследование со стороны полиции.

Мойнил заявил, что мотивом преследования со стороны полиции было "ничто иное, как то, что он ехал на самокате. Не было ни наркотиков, ни агрессии".

По словам прокурора, предварительное расследование показало, что полицейский в автомобиле начал преследование, не включив сирену и проблесковые маячки, и въехал в парк, который закрыт для автомобилей, со скоростью более 40 километров в час.

Мойнил отметил, что пока не ясно, имел ли полицейский право въезжать в парк на автомобиле, а также упал ли мальчик до того, как его сбил полицейский автомобиль, или после удара.

"Это чрезвычайно серьезная трагедия, которая привела к смерти ребенка", – сказал Мойнил, добавив, что есть "признаки серьезного правонарушения".

Полицейский подозревается в "преступном препятствовании движению", что привело к смерти мальчика – преступление, за которое предусмотрено наказание от 20 до 30 лет лишения свободы. Он помещен под домашний арест и электронное наблюдение.

Арест молодого офицера вызвал возмущенную реакцию профсоюзов полиции.

Нет риска побега или рецидива, так "почему они должны лишать его свободы? Для нас это слишком", сказал Винсент Уссин, заместитель председателя профсоюза VSOA.

Уссин сказал, что смерть Фабиана является "драматической" и что "ни один полицейский не хочет такого". Но он также предостерег от "жертвования" офицером.

"Работа полиции ограничивается, и все больше людей [в полиции] не будут решаться ничего делать", – добавил он.

Прокурор Мойнил попросил, чтобы "трагедия не превратилась в суд над всей брюссельской полицией", которая, по его словам, добросовестно защищает граждан в сложных обстоятельствах.

Прокурор также начал расследование в отношении марки самоката, которым пользовался Фабиан, который, по словам Мойнила, является китайским, чтобы проверить, соответствует ли он национальному законодательству и законодательству ЕС.

Электросамокаты имеют ограничения скорости до 25 километров в час, но полиция наткнулась на устройства, которые могут разгоняться до 90 километров в час, сказал Мойнил.

Напомним, в апреле тысячи людей вышли на улицы в северо-западном немецком городе Ольденбург в земле Нижняя Саксония и в других городах, протестуя против смертельного ранения полицейскими темнокожего мужчины.

А в июне 2023 года Францией прокатилась большая волна беспорядков после гибели при задержании несовершеннолетнего парня иммигрантского происхождения.