Італія не змогла зупинити виробництво пазлів з картиною да Вінчі в Німеччині

Суд у німецькому місті Штутгарт відхилив позов Міністерства культури Італії та галереї у Венеції, які вимагали заборонити використання картини Леонардо да Вінчі виробником пазлів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Італійські позивачі стверджували, що німецький виробник іграшок Ravensburger не може самовільно використовувати малюнок Леонардо да Вінчі "Вітрувіанська людина" для своїх пазлів.

Натомість вони вимагали укладення ліцензійної угоди на комерційне використання полотна – незважаючи на те, що його автор помер понад 500 років тому і його твори є надбанням громадськості відповідно до міжнародного законодавства про авторське право.

Італійське Міністерство культури і Галерея Академії, розташована у Венеції, апелювали до внутрішнього законодавства, яке спрямоване на захист культурної спадщини Італії та дозволяє укладати угоди з тими, хто отримує прибуток від італійських творів мистецтва.

Після невдалих переговорів з Ravensburger італійська сторона звернулась до суду.

Суд у Венеції став на бік позивачів і заборонив Ravensburger продавати пазли з "Вітрувіанською людиною" по всьому світу.

Ravensburger оскаржив цю заборону в Німеччині, і у 2024 році регіональний суд нижчої інстанції в Штутгарті став на його бік, постановивши, що італійські закони про захист культурної спадщини можуть застосовуватися лише в цій країні.

Відхиливши апеляцію, суд Штутгарта в середу постановив, що "німецькі суди не зобов'язані дотримуватися попереднього рішення італійського суду, і їм також не може бути заборонено ухвалювати власне рішення з цього питання".

Рішення, однак, ще не є остаточним, й італійські позивачі можуть звернутися до Федерального суду Німеччини.

Нагадаємо, у 2019 році Єврокомісія оштрафувала на 6,2 млн євро японську фірму Sanrio, творця персонажа Hello Kitty, за порушення правил єдиного ринку ЄС.