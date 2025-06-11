Италия не смогла остановить производство пазлов с картиной да Винчи в Германии

Суд в немецком городе Штутгарт отклонил иск Министерства культуры Италии и галереи в Венеции, которые требовали запретить использование картины Леонардо да Винчи производителем пазлов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Итальянские истцы утверждали, что немецкий производитель игрушек Ravensburger не может самовольно использовать рисунок Леонардо да Винчи "Витрувианский человек" для своих пазлов.

Вместо этого они требовали заключения лицензионного соглашения на коммерческое использование полотна – несмотря на то, что его автор умер более 500 лет назад и его произведения являются достоянием общественности в соответствии с международным законодательством об авторском праве.

Итальянское Министерство культуры и Галерея Академии, расположенная в Венеции, апеллировали к внутреннему законодательству, которое направлено на защиту культурного наследия Италии и позволяет заключать соглашения с теми, кто получает прибыль от итальянских произведений искусства.

После неудачных переговоров с Ravensburger итальянская сторона обратилась в суд.

Суд в Венеции встал на сторону истцов и запретил Ravensburger продавать пазлы с "Витрувианским человеком" по всему миру.

Ravensburger обжаловал этот запрет в Германии, и в 2024 году региональный суд низшей инстанции в Штутгарте встал на его сторону, постановив, что итальянские законы о защите культурного наследия могут применяться только в этой стране.

Отклонив апелляцию, суд Штутгарта в среду постановил, что "немецкие суды не обязаны следовать предыдущему решению итальянского суда, и им также не может быть запрещено принимать собственное решение по этому вопросу".

Решение, однако, еще не является окончательным, и итальянские истцы могут обратиться в Федеральный суд Германии.

Напомним, в 2019 году Еврокомиссия оштрафовала на 6,2 млн евро японскую фирму Sanrio, создателя персонажа Hello Kitty, за нарушение правил единого рынка ЕС.