Китай звинуватив НАТО у "дискредитації та перекладанні провини"

Посольство Китаю у Великій Британії рішуче засуджує "дискредитацію та перетворення на козла відпущення" з боку НАТО.

Про це посольство заявило в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Посольство виступило із заявою у відповідь на зауваження генерального секретаря НАТО Марка Рютте про військове нарощування Пекіна на початку цього тижня.

НАТО має виправити своє "хибне уявлення" про Китай, припинити поширювати "занепокоєння з приводу безпеки" та "використовувати Китай як привід для продовження військового нарощування та порушення глобальної та регіональної безпеки", йдеться в заяві речника китайського посольства.

На заході в Чатем-Хаусі в Лондоні в понеділок Рютте заявив, що Китай, співпрацюючи з Росією, Північною Кореєю та Іраном, "модернізує та розширює свої збройні сили з шаленою швидкістю".

Тоді Рютте також заявляв, що Росія нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати військову силу проти держав НАТО протягом п'яти років.

Читайте також всю промову "За 5 років Росія буде готова до війни з НАТО. Нам потрібен більш смертоносний Альянс".