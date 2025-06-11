Посольство Китая в Великобритании решительно осуждает "дискредитацию и превращение в козла отпущения" со стороны НАТО.

Об этом посольство заявило в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Посольство выступило с заявлением в ответ на замечание генерального секретаря НАТО Марка Рютте о военном наращивании Пекина в начале этой недели.

НАТО должно исправить свое "ложное представление" о Китае, прекратить распространять "беспокойство по поводу безопасности" и "использовать Китай как повод для продолжения военного наращивания и нарушения глобальной и региональной безопасности", говорится в заявлении представителя китайского посольства.

На мероприятии в Чатем-Хаусе в Лондоне в понедельник Рютте заявил, что Китай, сотрудничая с Россией, Северной Кореей и Ираном, "модернизирует и расширяет свои вооруженные силы с бешеной скоростью".

Тогда Рютте также заявлял, что Россия наращивает свой военный потенциал и будет готова применить военную силу против государств НАТО в течение пяти лет.

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