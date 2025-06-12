Посол ЄС назвала українські реформи, в яких очікують "доведення справи до кінця"

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала серед реформ, у яких варто "довести справу до кінця", судову та енергетичну, а також реформу децентралізації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю "РБК-Україна".

Посол зазначила, що питання верховенства права, судової реформи, протидії корупції залишаються у фокусі уваги – хоча з інфопростору може здаватися, що це не так.

Вона нагадала, що саме ці питання входять до кластера "Основи", і низка критеріїв з програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує європейську фінансову допомогу, також із цих сфер.

Матернова зазначила, що Україна вже багато зробила для перезапуску судової системи.

"Але є ще моменти, які слід довести до кінця – це перезапуск Верховного суду, завершення призначень до Конституційного суду та Вищого антикорупційного суду, а також належне створення Вищого адміністративного суду. Я не думаю, що війна є перепоною для цього", – сказала посол.

Другою сферою з тих, де потрібно доводити реформи до кінця, посол назвала децентралізацію.

"Планується створення префектурних органів, і потрібно забезпечити чіткий розподіл відповідальності між місцевим, регіональним та національним рівнями. Це важлива реформа, яку ми підтримуємо технічно, але також уважно за нею стежимо. Вона теж є частиною критеріїв у рамках Ukraine Facility", – пояснила Матернова.

"І третє – хоча є й інші напрями – важливо продовжити енергетичні реформи: регулювання, інтеграцію ринку (market coupling), загальне управління державною власністю у сфері енергетики", – додала посол.

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