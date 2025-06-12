Посол ЕС назвала украинские реформы, в которых ожидают "доведения дела до конца"

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала среди реформ, в которых стоит "довести дело до конца", судебную и энергетическую, а также реформу децентрализации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью "РБК-Украина".

Посол отметила, что вопросы верховенства права, судебной реформы, противодействия коррупции остаются в фокусе внимания – хотя из инфопространства может казаться, что это не так.

Она напомнила, что именно эти вопросы входят в кластер "Основы", и ряд критериев из программы Ukraine Facility, по которой Украина получает европейскую финансовую помощь, также из этих сфер.

Матернова отметила, что Украина уже много сделала для перезапуска судебной системы.

"Но есть еще моменты, которые следует довести до конца – это перезапуск Верховного суда, завершение назначений в Конституционный суд и Высший антикоррупционный суд, а также надлежащее создание Высшего административного суда. Я не думаю, что война является препятствием для этого", – сказала посол.

Второй сферой из тех, где нужно доводить реформы до конца, посол назвала децентрализацию.

"Планируется создание префектурных органов, и нужно обеспечить четкое распределение ответственности между местным, региональным и национальным уровнями. Это важная реформа, которую мы поддерживаем технически, но также внимательно за ней следим. Она тоже является частью критериев в рамках Ukraine Facility", – пояснила Матернова.

"И третье – хотя есть и другие направления – важно продолжить энергетические реформы: регулирование, интеграцию рынка (market coupling), общее управление государственной собственностью в сфере энергетики", – добавила посол.

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