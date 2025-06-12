На шведському Готланді запроваджують економію води через посуху

На шведському острові Готланд запроваджують заходи економії води після посушливої весни.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

У зв’язку зі значним падінням рівня ґрунтових вод на Готланді оголошують особливий режим споживання води. Зокрема, буде знижено тиск у водогонах у низці місцевостей.

З лютого по квітень на острові випала лише третина від сезонної норми опадів. Грунтові води зараз на тому рівні, на якому зазвичай бували у серпні.

"Хоча ситуація ще не критична, історично низький рівень ґрунтових вод та оцінка ризиків… свідчать, що нам потрібно вжити заходів, щоб гарантувати доступність питної води протягом літа", – зазначили в оголошенні місцевої адміністрації.

Також на Готланді заборонили використання систем зрошення.

Нагадаємо, березень 2025 року у Європі виявився найтеплішим за всю історію спостережень. При цьому в багатьох регіонах Європи березень був найсухішим за всю історію, а в інших – найвологішим за майже пів століття.

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