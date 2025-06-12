На шведском Готланде вводят экономию воды из-за засухи

На шведском острове Готланд вводят меры экономии воды после засушливой весны.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

В связи со значительным падением уровня грунтовых вод на Готланде объявляют особый режим потребления воды. В частности, будет снижено давление в водопроводах в ряде местностей.

С февраля по апрель на острове выпала лишь треть от сезонной нормы осадков. Грунтовые воды сейчас на том уровне, на котором обычно бывали в августе.

"Хотя ситуация еще не критическая, исторически низкий уровень грунтовых вод и оценка рисков... свидетельствуют, что нам нужно принять меры, чтобы гарантировать доступность питьевой воды в течение лета", – отметили в объявлении местной администрации.

Также на Готланде запретили использование систем орошения.

Напомним, март 2025 года в Европе оказался самым теплым за всю историю наблюдений. При этом во многих регионах Европы март был самым сухим за всю историю, а в других – самым влажным за почти полвека.

2024 год стал для Европы самым жарким в истории наблюдений.