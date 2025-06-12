Мер Стамбула бойкотував засідання суду, який може заборонити йому балотуватися

Ув'язнений мер Стамбула Екрем Імамоглу та його адвокати бойкотували судове засідання в четвер, стверджуючи, що пізня зміна місця проведення засідання була "незаконною".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Справа, що розглядалася в четвер, стосувалася коментарів Імамоглу щодо судового переслідування інших посадовців з його Республіканської народної партії (РНП) і є однією з численних кримінальних звинувачень, висунутих проти Імамоглу.

Мер був заарештований у березні разом з іншими відомими політиками в рамках розслідування щодо корупції та зв'язків з тероризмом. Його арешт спричинив найбільші вуличні протести в Туреччині за останні понад десять років.

Визнання винним у будь-якій із справ може призвести до заборони Імамоглу обіймати державні посади або балотуватися на них.

Імамоглу вважається головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, який править країною вже 22 роки. Наступні вибори в Туреччині мають відбутися в 2028 році, але можуть бути призначені раніше.

У своїй заяві РНП повідомила, що ані Імамоглу, ані його юридична команда не братимуть участі в судовому засіданні в четвер через зміну місця проведення через "незаконні процедури".

Імамоглу в дописі з в'язниці назвав слухання "незаконним" і заявив, що воно "не відповідає принципам судового процесу". "Я відмовляюся брати участь у такому процесі і тому не буду присутній на цьому слуханні", – сказав він.

Голова провінційної організації РНП в Стамбулі Озгур Челік повідомив у X, що слухання було перенесено з суду Чаглаян у центрі Стамбула до в'язниці Силіврі за 24 години до його початку. Імамоглу утримується у в'язниці на захід від Стамбула.

Прокурори вимагають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років та заборони на участь у політичній діяльності за звинуваченням у "спробі вплинути" на експерта-свідка у справі. Слухання було перенесено на 26 вересня.

Раніше влада Туреччини заборонила використання зображень з ув’язненим мером Стамбула Екремом Імамоглу, що стало черговим загостренням у протистоянні з опозицією.

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