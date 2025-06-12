Мэр Стамбула бойкотировал заседание суда, который может запретить баллотироваться

Заключенный мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его адвокаты бойкотировали судебное заседание в четверг, утверждая, что позднее изменение места проведения заседания было "незаконным".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Дело, которое рассматривалось в четверг, касалось комментариев Имамоглу относительно судебного преследования других должностных лиц из его Республиканской народной партии (РНП) и является одним из многочисленных уголовных обвинений, выдвинутых против Имамоглу.

Мэр был арестован в марте вместе с другими известными политиками в рамках расследования о коррупции и связях с терроризмом. Его арест вызвал крупнейшие уличные протесты в Турции за последние более десяти лет.

Признание виновным по любому из дел может привести к запрету Имамоглу занимать государственные должности или баллотироваться на них.

Имамоглу считается главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который правит страной уже 22 года. Следующие выборы в Турции должны состояться в 2028 году, но могут быть назначены раньше.

В своем заявлении РНП сообщила, что ни Имамоглу, ни его юридическая команда не будут участвовать в судебном заседании в четверг из-за изменения места проведения из-за "незаконных процедур".

Имамоглу в заметке из тюрьмы назвал слушание "незаконным" и заявил, что оно "не соответствует принципам судебного процесса". "Я отказываюсь участвовать в таком процессе и поэтому не буду присутствовать на этом слушании", – сказал он.

Председатель провинциальной организации РНП в Стамбуле Озгур Челик сообщил в X, что слушание было перенесено из суда Чаглаян в центре Стамбула в тюрьму Силиври за 24 часа до его начала. Имамоглу содержится в тюрьме к западу от Стамбула.

Прокуроры требуют наказания в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет и запрета на участие в политической деятельности по обвинению в "попытке повлиять" на эксперта-свидетеля по делу. Слушания были перенесены на 26 сентября.

Ранее власти Турции запретили использование изображений с заключенным мэром Стамбула Экремом Имамоглу, что стало очередным обострением в противостоянии с оппозицией.

Читайте также: Турция продолжает сопротивление: почему арест Имамоглу дал старт масштабным протестам.