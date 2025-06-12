ЗМІ: Угорщина розповіла в НАТО свою версію "шпигунського скандалу" з Україною

Розвідувальні служби НАТО отримали від Угорщини звіт про скандал із взаємним викриттям і висланням шпигунів, який спалахнув між нею та Україною у травні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це довідався проєкт VSquare від джерела у секторі національної безпеки Угорщини.

У звіті до НАТО, за словами джерела VSquare, угорська сторона заявила, що Україна порушила протокол, оприлюднивши інформацію про арешти підозрюваних у шпигунстві замість непублічних дій.

Тому Будапешт відповів аналогічно, розпорядившись також вислати українських дипломатів за шпигунство та заарештувати українських цивільних людей, які не мають дипломатичного імунітету.

"Не служби національної безпеки самі визнали діяльність України в Угорщині настільки загрозливою, що її потрібно було зупинити, – це була політично мотивована реакція", – пише VSquare.

Крім того, Угорщина у звіті для розвідслужб НАТО порадила звертатися з будь-якими питаннями щодо угорської шпигунської операції в Україні до військової розвідки KNBSZ.

Зазначимо, що у першому інтервʼю угорському ЗМІ президент України Володимир Зеленський також покладав відповідальність за шпигунські дії Угорщини саме на KNBSZ.

Нагадаємо, викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини на Закарпатті 9 травня призвело до взаємного вислання двох дипломатів з Києва та Будапешта.

Також в Угорщині взяли під варту цивільного чоловіка, якого влада назвала "українським шпигуном".