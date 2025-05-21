В Угорщині взяли під варту чоловіка, якого влада таврувала як "українського шпигуна"

Суд Будапешта в середу взяв під варту до 21 червня Іштвана Голло – затриманого напередодні чоловіка, якого угорська пропаганда назвала "українським шпигуном".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Як стверджують в угорському суді, є підстави підозрювати, що Голло за дорученням української військової розвідки "здійснював в Угорщині діяльність, яка, у разі доведення, становить злочин шпигунства".

Там також вказали, що Голло (якого угорська влада назвала "чистокровним" українцем) переїхав до Угорщини ще в 90-х роках, але через відсутність легального доходу та попередні судимості його заяви про імміграцію та поселення були відхилені, тому його перебування в Угорщині є незаконним.

Окрім Голло, в Угорщині також "викрили" на шпигунстві на користь України Роланда Цебера – чинного депутата Закарпатської обласної ради Роланда Цебера, якому у 2024 році заборонили вʼїзд до Угорщини.

У коментарі "Суспільному" Цебер відкинув звинувачення, повʼязавши їх із бажанням угорської влади зменшити рейтинги опозиційного політика Петера Мадяра.

Нове загострення в українсько-угорських відносинах почалось після того, як Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті.

Згодом Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві. Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.

Також стало відомо, що у Будапешті затримали громадянина України, який раніше працював дипломатом, згодом його депортували.