Грузия: тюремный приговор 21-летнему протестующему вывел людей на улицы Тбилиси

В Тбилиси вечером в четверг началась акция в поддержку 21-летнего Мате Давидзе, приговоренного к четырем с половиной годам лишения свободы по обвинению в нападении на полицейских во время антиправительственных протестов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

Девидзе задержали в ноябре 2024 года на улице Меликишвили в Тбилиси – после того, как участников акции с требованием новых парламентских выборов в Грузии разогнали у здания Тбилисского государственного университета.

После вынесения приговора 21-летнему парню участники акции собрались сначала на улице Меликшвили, перекрыв автомобильное движение, а затем переместились к зданию университета.

Protesters in Tbilisi have blocked the intersection near Tbilisi State University, demanding justice for 21-year-old protester Mate Devidze, who was sentenced today to four years and six months in prison on charges of ‘hitting police officers with a stick’. pic.twitter.com/VjRyNUoDn4