Одна з лідерок грузинської опозиції заявила про викрадення чоловіка з метою її залякати

Лідерка грузинської опозиційної партії "Єдність – Національний рух" Тіна Бокучава заявила, що її чоловіка Коте Йоселіані викрали і змусили записати відео з вибаченнями на адресу Ути Іванішвілі, сина олігарха і засновника керівної "Грузинської мрії".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє проєкт SOVA.

Опозиційний політик у деталях розповіла, як сталося викрадення її чоловіка, а також про психологічний тиск, який на нього чинили.

Бокучава заявила, що вночі Коте Йоселіані підстерегли біля під'їзду будинку, де сім'я живе з трьома малолітніми дітьми. П'ятеро невідомих у масках напали на нього, зав'язали йому очі, зв'язали руки і посадили в автомобіль. Серйозних фізичних ушкоджень Йоселіані не було завдано – його відвезли в невідомому напрямку.

За словами політика, виходячи з відстані і маршруту, Йоселіані перебував у будівлі так званого "модуля" (Служби державної безпеки Грузії. – Ред.), де протягом 8 годин піддавався психологічному тиску.

Бокучава повідомила, що викрадачі детально описували щоденні маршрути її чоловіка, включаючи розташування школи їхньої 10-річної дитини і дитячого садка дворічних близнюків. За її словами, Йоселіані погрожували безпекою дітей, не дозволяли користуватися телефоном: вона не могла з ним зв'язатися.

Лідерка "Нацруху" впевнена, що приводом для викрадення її чоловіка є не коментар її чоловіка про сина Іванішвілі, за який його змусили вибачатися, а спроба залякати її і змусити замовкнути. Тіна Бокучава підкреслила, що не боїться, не збирається мовчати і буде продовжувати боротьбу з "насильницьким і зрадницьким режимом".

"Зараз я хочу чітко заявити: Іванішвілі, всім членам його сім'ї, організаторам і виконавцям викрадення Коте, включаючи Гелу Геладзе (новий глава МВС Грузії. – Ред.)... Хочу сказати відкрито і для всіх: я не боюся, я не замовкну і я буду боротися за демонтаж вашого насильницького і зрадницького режиму", – заявила Бокучава.

Лідерка партії закликала опозицію Грузії не брати участь у виборах до органів місцевого самоврядування, оскільки участь у них означає, що вони домовилися з "Мрією".

Тіна Бокучава сподівається, що люди, яких вона поважає, не підуть на таку угоду.

Наприкінці травня міський суд Тбілісі ухвалив рішення про арешт одного з лідерів опозиції Ніки Мелії, якого напередодні затримали.

Арешт Мелії настав слідом за аналогічними переслідуваннями інших опозиціонерів – його партнера по "Коаліції за зміни" Зураба Джапарідзе і колишнього міністра оборони Іраклія Окруашвілі.

Перед цим партія влади "Грузинська мрія" поспішно ухвалила поправки до законодавства, якими криміналізувала відмову відповідати на питання парламентських комісій.

Затримані опозиціонери стали одними з лідерів антиурядових протестів, які почалось восени 2024 року після заяви "Грузинської мрії" про паузу в євроінтеграції.

Ці протести супроводжувались жорсткими діями силовиків і посиленням тиску влади на громадянське суспільство.