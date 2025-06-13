Волкер: угода про надра швидко не дасть Україні грошей, але змінить риторику в США

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив, що укладена між Україною та США угода про співпрацю в сфері мінералів та природних ресурсів не принесе негайного фінансового результату, але має важливу політичну функцію.

Про це він сказав під час форуму GLOBSEC-2025 у Чехії в п’ятницю, 13 червня, пише "Європейська правда".

Волкер нагадав, що угода передбачає створення Фонду відновлення, до якого мали би надходити кошти від нових ліцензій на видобуток природних ресурсів в Україні.

Але він зауважив, що "реальність така: жодні гроші не надходитимуть до цього фонду ще багато років".

Натомість, за його словами, головна мета цієї угоди – змінити наратив у США: замість того, щоб говорити про Україну як об’єкт благодійності, показати, що вона може "відпрацювати" допомогу і в майбутньому компенсувати її.

"Адміністрація Байдена витрачала кошти платників податків без стратегії, що викликало обурення республіканців. Тепер з’являється аргумент, що у нас є план і є спосіб, як Україна зможе повернути ці гроші", – пояснив Волкер.

Він наголосив, що будь-який фінансовий результат від цієї ініціативи можливий лише після завершення війни й багаторічних інвестицій у видобувну галузь.

Коментуючи перспективи іноземних інвестицій, Волкер зазначив, що значна частина України залишається безпечною для роботи, а багато бар’єрів для інвесторів пов’язані не з війною, а з проблемами бізнес-клімату.

"Потрібно чітко визначити, що саме заважає економічному розвитку, й усувати ці перешкоди", – додав він.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 12 травня.

13 травня Україна підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США у розвиток ратифікованої угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду.

А 4 червня Верховна Рада схвалила внесення змін у Бюджетний кодекс для реалізації підписаної зі США угоди щодо корисних копалин.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.