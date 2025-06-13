Волкер: соглашение о недрах быстро не даст Украине денег, но изменит риторику в США

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что заключенное между Украиной и США соглашение о сотрудничестве в сфере минералов и природных ресурсов не принесет немедленного финансового результата, но имеет важную политическую функцию.

Об этом он сказал во время форума GLOBSEC-2025 в Чехии в пятницу, 13 июня, пишет "Европейская правда".

Волкер напомнил, что соглашение предусматривает создание Фонда восстановления, в который должны поступать средства от новых лицензий на добычу природных ресурсов в Украине.

Но он отметил, что "реальность такова: никакие деньги не будут поступать в этот фонд еще много лет".

По его словам, главная цель этого соглашения – изменить нарратив в США: вместо того чтобы говорить об Украине как об объекте благотворительности, показать, что она может "отработать" помощь и в будущем компенсировать ее.

"Администрация Байдена тратила средства налогоплательщиков без стратегии, что вызвало возмущение республиканцев. Теперь появляется аргумент, что у нас есть план и есть способ, как Украина сможет вернуть эти деньги", – пояснил Волкер.

Он подчеркнул, что любой финансовый результат от этой инициативы возможен только после завершения войны и многолетних инвестиций в добывающую отрасль.

Комментируя перспективы иностранных инвестиций, Волкер отметил, что значительная часть Украины остается безопасной для работы, а многие барьеры для инвесторов связаны не с войной, а с проблемами бизнес-климата.

"Нужно четко определить, что именно мешает экономическому развитию, и устранять эти препятствия", – добавил он.

Напомним, Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 12 мая.

13 мая Украина подписала два коммерческих соглашения с Международной финансовой корпорацией развития США в развитие ратифицированного соглашения о создании украинско-американского инвестиционного фонда.

А 4 июня Верховная Рада одобрила внесение изменений в Бюджетный кодекс для реализации подписанного с США соглашения по полезным ископаемым.

Подробнее в статье: Полезные ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.