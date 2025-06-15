Польська міністерка накинулась з незвичною критикою на уряд Туска

Міністерка фондів та регіональної політики Катажина Пельчинська-Наленч вийшла з незвичною публічною критикою на адресу уряду Дональда Туска, закликавши до негайних змін.

Свої міркування вона виклала в довгому дописі на Х, повідомляє "Європейська правда".

Пельчинська-Наленч, яка представляє партію "Польща 2050" спікера Сейму Шимона Головні, заявила, що через два тижні після поразки провладного кандидата Рафала Тшасковського на президентських виборах "я маю враження, що ми в тому самому місці".

"Політичний театр – тижнева реконструкція (перестановки в уряді. – Ред.) чи взаємне підганяння до роботи – не допоможе. Робота без стратегічної мети перетворюється на біганину з возами, не дивлячись, що в цих возах веземо", – заявила вона.

Зазначимо, що досі міністри уряду Дональда Туска публічно не висловлювали розчарування роботою коаліції чи премʼєра.

Міністерка назвала три нагальні виклики, які стоять перед Польщею – демографічна криза, занадто низька продуктивність праці та війна в Україні й необхідність витрачати великі кошти на озброєння – та виклала своє бачення, як їх подолати.

Вона, серед іншого, згадує розвиток нових технологій у бізнесі, інвестиції у середні та малі міста та доступність житла для молоді.

Наостанок Пельчинська-Налецька заявила, що успіх уряду Дональда Туска можливий і "просто необхідний, щоб через два роки ми не прокинулися в коричневій Польщі", маючи на увазі можливу перемогу правих сил.

Нагадаємо, ще до президентських виборів у Польщі на тлі падіння рейтингів коаліції Туск анонсував "реконструкцію уряду", якої досі не відбулось.

Після програшу Тшасковського премʼєр Польщі виніс на голосування в Сеймі питання про вотум довіри своєму уряду, і депутати очікувано підтримали подальшу його роботу.

Деталі читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка "Не знаю слова капітуляція": як Дональд Туск уник відставки та готується до реваншу.