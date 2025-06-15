Польская министр набросилась с необычной критикой на правительство Туска

Министр фондов и региональной политики Катажина Пельчинская-Наленч выступила с необычной публичной критикой в адрес правительства Дональда Туска, призвав к немедленным изменениям.

Свои соображения она изложила в длинном посте на Х, сообщает "Европейская правда".

Пельчинская-Наленч, представляющая партию "Польша 2050" спикера Сейма Шимона Головни, заявила, что через две недели после поражения провластного кандидата Рафала Тшасковского на президентских выборах "у меня впечатление, что мы в том же месте".

"Политический театр – недельная реконструкция (перестановки в правительстве. – Ред.) или взаимная подгонка к работе – не поможет. Работа без стратегической цели превращается в беготню с телегами, не глядя, что в этих телегах везем", – заявила она.

Отметим, что до сих пор министры правительства Дональда Туска публично не выражали разочарования работой коалиции или премьера.

Министр назвала три насущных вызова, стоящих перед Польшей – демографический кризис, слишком низкая производительность труда и война в Украине, а также необходимость тратить большие средства на вооружение – и изложила свое видение, как их преодолеть.

Она, среди прочего, упоминает развитие новых технологий в бизнесе, инвестиции в средние и малые города и доступность жилья для молодежи.

Напоследок Пельчинская-Налецкая заявила, что успех правительства Дональда Туска возможен и "просто необходим, чтобы через два года мы не проснулись в коричневой Польше", имея в виду возможную победу правых сил.

Напомним, еще до президентских выборов в Польше на фоне падения рейтингов коалиции Туск анонсировал "реконструкцию правительства", которая до сих пор не состоялась.

После проигрыша Тшасковского премьер Польши вынес на голосование в Сейме вопрос о вотуме доверия своему правительству, и депутаты ожидаемо поддержали его дальнейшую работу.

Подробности читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко "Не знаю слова капитуляция": как Дональд Туск избежал отставки и готовится к реваншу.