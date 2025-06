Зеленський укотре закликає посилити санкції проти РФ після ночі повітряного терору

Президент Володимир Зеленський закликав Захід до посилення санкцій проти Росії для зупинення її загарбницької війни, коментуючи черговий нічний обстріл українських міст.

Про це глава держави написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зауважив, що з початку місяця Росія вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіабомб та 140 ракет різних типів.

"Москва робить це вже чотири роки і постійно збільшує кількість ударів. Тому так важливо, щоб усі рішення про посилення санкцій проти Росії були ухвалені в найближчі тижні", – наголосив він.

Tonight, our air defense warriors destroyed 167 aerial targets used by Russia to attack Ukraine. I thank everyone who defends our skies. In total, there were 183 attack drones and 11 missiles of various types – “Kinzhal,” ballistic, and cruise missiles. The strike mainly targeted… pic.twitter.com/ouPfh0wjAG