Зеленский снова призывает усилить санкции против РФ после ночи воздушного террора

Президент Владимир Зеленский призвал Запад к усилению санкций против России для остановки ее захватнической войны, комментируя очередной ночной обстрел украинских городов.

Об этом глава государства написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что с начала месяца Россия уже применила против Украины около 2800 ударных дронов, почти 3000 управляемых авиабомб и 140 ракет различных типов.

"Москва делает это уже четыре года и постоянно увеличивает количество ударов. Поэтому так важно, чтобы все решения об усилении санкций против России были приняты в ближайшие недели", – подчеркнул он.

Tonight, our air defense warriors destroyed 167 aerial targets used by Russia to attack Ukraine. I thank everyone who defends our skies. In total, there were 183 attack drones and 11 missiles of various types – “Kinzhal,” ballistic, and cruise missiles. The strike mainly targeted… pic.twitter.com/ouPfh0wjAG