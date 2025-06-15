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Зеленский снова призывает усилить санкции против РФ после ночи воздушного террора

Новости — Воскресенье, 15 июня 2025, 13:54 — Олег Павлюк

Президент Владимир Зеленский призвал Запад к усилению санкций против России для остановки ее захватнической войны, комментируя очередной ночной обстрел украинских городов.

Об этом глава государства написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что с начала месяца Россия уже применила против Украины около 2800 ударных дронов, почти 3000 управляемых авиабомб и 140 ракет различных типов.

"Москва делает это уже четыре года и постоянно увеличивает количество ударов. Поэтому так важно, чтобы все решения об усилении санкций против России были приняты в ближайшие недели", – подчеркнул он.

Среди прочего, президент упомянул о снижении потолка цен на российскую нефть, санкциях против российских банков и финансового сектора, "которые действительно будут болезненными".

"Мы также должны бороться со схемами обхода санкций. Соединенные Штаты, Европейский Союз и страны G7 имеют силу, чтобы это сделать", – подытожил Зеленский.

За последние недели Украина неоднократно заявляла, что только усиление санкционного давления на Россию заставит ее сесть за стол переговоров о завершении полномасштабной агрессии.

Напомним, в ночь на воскресенье Россия атаковала Украину 183 ударными дронами и 11 ракетами различных типов, в том числе гиперзвуковыми "Кинжалами".

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Зеленский санкции
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