Українці намагались ввезти в Румунію $1,4 млн готівкою, сховавши її під одягом

Прикордонна поліція Румунії виявила і конфіскувала 1,4 мільйона доларів у подружжя українців, які намагалися в'їхати в країну.

Про це румунські прикордонники сповістили в неділю, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ввечері в суботу на пункті контролю Вадул-Сірет. 49-річний чоловік та його 39-річна дружина з подвійним громадянством намагались пішки перетнути кордон України з Румунією.

"На підставі обґрунтованої підозри спільна контрольна група провела ретельну перевірку цих двох людей, під час якої було виявлено значні суми грошей, приховані на тілі обох", – зазначила Прикордонна поліція Румунії.

Під одягом у чоловіка виявили 810 тисяч доларів, а у жінки – 590 тисяч доларів. Жодна з цих сум не була задекларована відповідно до законодавства Румунії.

На час розслідування гроші конфіскували, а подружжя притягнули до адміністративної відповідальності й стягнули штраф у розмірі 15 тисяч румунських леїв (3450 доларів).

Нагадаємо, у листопаді 2023 року митники в аеропорту Мюнхена конфіскували майже 455 тисяч євро готівкою, які намагався ввезти із собою 66-річний пенсіонер із України.