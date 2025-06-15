Украинцы пытались ввезти в Румынию $1,4 млн наличными, спрятав их под одеждой

Пограничная полиция Румынии обнаружила и конфисковала 1,4 миллиона долларов у супругов-украинцев, которые пытались въехать в страну.

Об этом румынские пограничники сообщили в воскресенье, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером в субботу на контрольно-пропускном пункте Вадул-Сирет. 49-летний мужчина и его 39-летняя жена с двойным гражданством пытались пешком пересечь границу Украины с Румынией.

"На основании обоснованного подозрения совместная контрольная группа провела тщательную проверку этих двух человек, в ходе которой были обнаружены значительные суммы денег, спрятанные на теле обоих", – отметила Пограничная полиция Румынии.

Под одеждой у мужчины обнаружили 810 тысяч долларов, а у женщины – 590 тысяч долларов. Ни одна из этих сумм не была задекларирована в соответствии с законодательством Румынии.

На время расследования деньги конфисковали, а супругов привлекли к административной ответственности и взыскали штраф в размере 15 тысяч румынских леев (3450 долларов).

Напомним, в ноябре 2023 года таможенники в аэропорту Мюнхена конфисковали почти 455 тысяч евро наличными, которые пытался ввезти с собой 66-летний пенсионер из Украины.