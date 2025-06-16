Австрія запропонує Зеленському Відень як майданчик для мирних перемовин

Австрія під час візиту президента України Володимира Зеленського планує запропонувати Відень як потенційний майданчик для перемовин про завершення війни.

Як повідомляє Die Presse, пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні пресслужби віцеканцлера Андреаса Баблера.

Баблер повідомив, що Зеленському планують запропонувати Відень як потенційний майданчик для подальших перемовин під час робочої зустрічі у понеділок.

"Австрія як нейтральна країна була б ідеальним місцем для мирних перемовин між Росією і Україною… Відень як місце розташування ООН має у цьому питанні давню традицію, яку слід продовжувати", – зазначив Баблер.

Нагадаємо, раніше як альтернативу Стамбулу обговорювали Ватикан, але у Москві відмовилися від цього, посилаючись у тому числі на санкції ЄС.

Президент України Володимир Зеленський казав, що готовий до зустрічі на рівні лідерів України, Росії та США "у будь-якому форматі".