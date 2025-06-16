Австрия предложит Зеленскому Вену как площадку для мирных переговоров

Австрия во время визита президента Украины Владимира Зеленского планирует предложить Вена как потенциальную площадку для переговоров о завершении войны.

Как сообщает Die Presse, пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-канцлера Андреаса Баблера.

Баблер сообщил, что Зеленскому планируют предложить Вену как потенциальную площадку для дальнейших переговоров во время рабочей встречи в понедельник.

"Австрия как нейтральная страна была бы идеальным местом для мирных переговоров между Россией и Украиной... Вена как место расположения ООН имеет в этом вопросе давнюю традицию, которую следует продолжать", – отметил Баблер.

Напомним, ранее в качестве альтернативы Стамбулу обсуждали Ватикан, но в Москве отказались от этого, ссылаясь в том числе на санкции ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов к встрече на уровне лидеров Украины, России и США "в любом формате".